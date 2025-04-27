Рубио заговорил о "еще двух годах войны" и сказал, почему тянут с санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп не ввел новых санкций против России, так как это может означать войну в Украине "еще на два года".

В эфире NBC News ведущая спросила чиновника, почему Трамп не ввел санкции против России. Рубио ответил, что такой шаг может продолжить войну в Украине (в этом же интервью он заявил, что следующая неделя станет решающей по достижению сделки о мире).

"Мы все еще надеемся, что эти усилия сработают на дипломатическом уровне и что мы сможем приблизить эти две стороны друг к другу. Понимаете, как только вы начинаете делать подобные вещи, вы фактически отказываетесь от этой попытки. Вы сами обрекаете себя на ещё два года войны, а мы не хотим этого допустить", - сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что в мире нет ни одной другой страны, институции или организации, которая могла бы объединить обе сторон. И лишь США говорят и с Киевом, и с Москвой.

"И никто другой в мире, кроме президента (Трампа - ред.), не может добиться успеха в этом деле. Это очень серьезная ответственность и действительно важная возможность, и мы хотим быть уверены, что доведем все до конца - что мы не откажемся от чего-то, что действительно может сработать и привести к миру. Но в то же время мы не хотим продолжать тратить время на что-то, что не приведет к результату", - пояснил Рубио.

Госсекретарь добавил, что на протяжении всего этого процесса США оценивают, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки к друг другу или далеки после 90 дней усилий и проведенной работы.

"Именно это мы пытаемся понять на этой неделе. Есть причины для оптимизма, но есть и основания для беспокойства. Все очень сложно. Если бы эту войну было легко закончить, кто-то давно бы это сделал. Но на данный момент единственный человек, который может объединить эти две стороны и положить конец войне, - это наш президент, президент Трамп", - резюмировал американский чиновник.