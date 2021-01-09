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Трамп втратив ще один аккаунт в Twitter

Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Twitter що Twitter не змусить його замовкнути.

Про це повідомляє The Verge.

Крім того, в записі незадовго до заморозки з'явилося забарвлене в червоний колір зображення логотипу платформи з серпом і молотом.

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Нагадаємо, у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати обліковий запис президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Крім того, Twitter заблокував обліковий запис президента США @POTUS.

Раніше соцмережа Twitter пригрозила назавжди заблокувати особистий обліковий запис Трампа. Twitter заблокував обліковий запис президента США на 12 годин і зажадав від нього видалення трьох записів.

Нагадаємо, Трамп виконав вимогу Twitter після того, як його обліковий запис тимчасово заблокували.

РБК-Україна повідомляло, що облікові записи Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані.

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