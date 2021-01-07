Facebook безстроково заблокував акаунти Трампа після заворушень в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Акаунти 45-го президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Facebook та Instagram були заблоковані після вчорашніх заворушень у Вашингтоні. Акаунти було заблоковано на невизначений термін.

Про це повідомив глава компанії Facebook Марк Цукерберг.

За словами Цукерберга, на такий крок пішли для того, щоб наступні 13 днів до інавгурації Джо Байдена та подальші дні пройшли спокійно.

"Ми вважаємо, що ризики дозволу Трампу продовжувати користуватися нашими соцмережами в цей період надто великі. Тому ми продовжуємо блокування на невизначений термін і, щонайменше, на наступні два тижні до завершення мирної передачі влади", - написав він на сторінці у Facebook.

Як пояснив глава Facebook, Трамп використовує соцмережі для підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраного уряду.

"Вчора ми видалили ці заяви, тому що вважали, що їх ефект - і, ймовірно, їх мета - спровокувати подальше насильство", - пояснив Цукерберг.

Нагадаємо, соцмережа Twitter також пригрозила назавжди заблокувати особистий акаунт Трампа. Twitter заблокував акаунт президента США на 12 годин та зажадав від нього видалення трьох записів.

Як писало РБК-Україна, Трамп виконав вимогу Twitter після того, як його акаунт тимчасово заблокували.