ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Facebook безстроково заблокував акаунти Трампа після заворушень в США

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 20:14
Facebook безстроково заблокував акаунти Трампа після заворушень в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Акаунти 45-го президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Facebook та Instagram були заблоковані після вчорашніх заворушень у Вашингтоні. Акаунти було заблоковано на невизначений термін.

Про це повідомив глава компанії Facebook Марк Цукерберг.

За словами Цукерберга, на такий крок пішли для того, щоб наступні 13 днів до інавгурації Джо Байдена та подальші дні пройшли спокійно.

"Ми вважаємо, що ризики дозволу Трампу продовжувати користуватися нашими соцмережами в цей період надто великі. Тому ми продовжуємо блокування на невизначений термін і, щонайменше, на наступні два тижні до завершення мирної передачі влади", - написав він на сторінці у Facebook.

Як пояснив глава Facebook, Трамп використовує соцмережі для підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраного уряду.

"Вчора ми видалили ці заяви, тому що вважали, що їх ефект - і, ймовірно, їх мета - спровокувати подальше насильство", - пояснив Цукерберг.

Нагадаємо, соцмережа Twitter також пригрозила назавжди заблокувати особистий акаунт Трампа. Twitter заблокував акаунт президента США на 12 годин та зажадав від нього видалення трьох записів.

Як писало РБК-Україна, Трамп виконав вимогу Twitter після того, як його акаунт тимчасово заблокували.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиFacebookбеспорядкиInstagramДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся