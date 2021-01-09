Трамп відреагував на те, що Twitter назавжди заблокував акаунт

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп відреагував на блокування свого особистого облікового запису в Twitter. Він розмістив чотири публікації в офіційному профілі президента США.

Про це пише CNN.

Трамп розкритикував рішення Twitter і заявив про порушення свободи слова.

"Співробітники Twitter скоординували з демократами і радикальними лівими видалення мого аккаунта зі своєї платформи, щоб змусити мене замовкнути", - написав Трамп.

Він також додав, що, можливо, створить платформу для обміну повідомленнями та інформацією.

У відповідь на критику Трампа Twitter видалив його повідомлення з облікового запису @POTUS (President Of The United States, - ред.).

РБК-Україна писало, що у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Раніше Twitter заблокував акаунт президента США на 12 годин і зажадав від нього видалення трьох записів.