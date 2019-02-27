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Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "чудовою"

Новини » Політика    27.02.2019 - 17:57
Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "чудовою"
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп чекає відновлення діалогу з лідером КНДР завтра

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а також чекає відновлення діалогу в четвер, 28 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

Трамп повідомив про хороший діалог з Кім Чен Ином.

"Прекрасні зустрічі і вечеря у В'єтнамі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дуже хороший діалог. З нетерпінням чекаю продовження наших дискусій завтра", - заявив Трамп.

Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином &quot;чудовою&quot;

Нагадаємо, зустріч Трампа і Кім Чен Ина почалася в Ханої. Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди, і тому лідери двох країн сьогодні проводять зустріч. Кім Чен Ин висловив надію, що цей саміт буде успішним.

РБК-Україна писало, що зустріч Трампа та Кім Чен Ина почнеться в 11:40 за київським часом з коротких переговорів. Після цього запланований спільний вечерю з помічниками у п'ятизірковому готелі Metropole.

Очікується, що в рамках цих зустрічей сторони почнуть обговорювати дорожню карту денуклеаризації Корейського півострова. У той же час повідомляється, що основні зустрічі будуть проходити в четвер. На 28 лютого також заплановані прес-конференції та підписання угод за підсумками саміту.

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