Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися знову

Разом з тим, про дату і час нової зустрічі не повідомлялося

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились провести новую встречу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТАК.

Как сообщается, второй саммит и переговоры лидеров США и КНДР дали возможность "развивать двусторонние отношения с учетом интересов двух народов и вносить вклад в мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире".

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном проходила 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам).

Трамп неоднократно заявлял, что доверяет Ким Чен Ыну. При этом, в Пентагоне заявляли, что США будут "проводить переговоры с позиции безоговорочной силы".

Как писало РБК-Украина, в феврале текущего года Северная Корея согласилась допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения проверок ее ядерных объектов.