У Білому домі відреагували на опубліковану доповідь про імпічмент Трампа

Ілюстративне фото (whitehouse.gov)

У Трампа вважають, що доповідь про імпічмент відображає лише "розчарування" демократів

Доповідь Демократичної партії в рамках процедури імпічменту не містить ніяких доказів винуватості президента США Дональда Трампа. Про це заявила офіційний представник Білого дому Стефані Грішем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За підсумками одностороннього фальшивого процесу голова комітету з розвідки Адам Шифф і демократи не змогли надати жодних доказів порушень з боку президента Трампа", - заявила Грішем.

За її словами, представлена доповідь відображає лише "розчарування" демократів.

"Звіт Шиффа звучить, як маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає ніяких доказів", - зазначила Грішем.

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників Сполучених Штатів опублікував доповідь про імпічмент президента США з обвинуваченням Дональда Трампа у зловживанні владою.

Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Крім того, процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня. У Палаті представників планують, щоб Сенат почав розгляд імпічменту з початку 2020 року.