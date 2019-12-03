ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Білому домі відреагували на опубліковану доповідь про імпічмент Трампа

Новини » В світі     03.12.2019 - 23:48
У Білому домі відреагували на опубліковану доповідь про імпічмент Трампа
Ілюстративне фото (whitehouse.gov)

У Трампа вважають, що доповідь про імпічмент відображає лише "розчарування" демократів

Доповідь Демократичної партії в рамках процедури імпічменту не містить ніяких доказів винуватості президента США Дональда Трампа. Про це заявила офіційний представник Білого дому Стефані Грішем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За підсумками одностороннього фальшивого процесу голова комітету з розвідки Адам Шифф і демократи не змогли надати жодних доказів порушень з боку президента Трампа", - заявила Грішем.

За її словами, представлена доповідь відображає лише "розчарування" демократів.

"Звіт Шиффа звучить, як маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає ніяких доказів", - зазначила Грішем.

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників Сполучених Штатів опублікував доповідь про імпічмент президента США з обвинуваченням Дональда Трампа у зловживанні владою.

Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Крім того, процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня. У Палаті представників планують, щоб Сенат почав розгляд імпічменту з початку 2020 року.

Трамп знайшов винного в тому, що Туреччина купила російські С-400 Трамп використовує мита в якості тиску на Китай і ЄС
Новини України Дональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся