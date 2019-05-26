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Іран пригрозив потопити авіаносці США, якщо вони зроблять "першу помилку"

Новини » Політика    26.05.2019 - 04:26
Іран пригрозив потопити авіаносці США, якщо вони зроблять "першу помилку"
Ілюстративне фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Для цього може бути використано секретна зброя

Радник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Мортеза Корбані погрожує Сполученим Штатам "відправити на дно" Перської затоки їхні авіаносці у випадку, якщо ті "здійснять свою першу помилку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Mayadeen.

За його словами, Іран може потопити американські авіаносці використовуючи "всього дві ракети", які є їх новою секретною зброєю.

"Мудрі американці та досвідчені лідери не дозволять екстремістських елементів вступити у війну з Іраном", - сказав Корбани.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Зариф заявив, що рішення США відправити 1,5 тис. військових на Близький Схід є "надзвичайно небезпечним" для світу.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Штати відправлять на Близький Схід близько 1,5 тис. військових.

Нагадаємо, раніше верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану зі Сполученими Штатами не буде, оскільки її не прагнуть обидві сторони конфлікту.

В Ірані відповіли на рішення США відправити війська на Близький Схід США сконцентровані на стримуванні Ірану, - Пентагон
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
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