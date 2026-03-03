Трамп: Иран хочет диалога, но для переговоров уже "слишком поздно"

Трамп подчеркнул, что несмотря на интенсивность конфликта и попытки Ирана наносить ответные удары, мощность вооруженных сил США позволит завершить процесс в определенный график или даже быстрее.

При этом, по информации Bloomberg, Катар и ОАЭ пытаются убедить американского лидера не затягивать с войной против Ирана. Одна из причин - нехватка критически важных ракет для систем ПВО Patriot, которые могут уничтожать иранские баллистические ракеты.