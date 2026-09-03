Coca-Cola сделала заявление после российского удара по заводу в Броварах
Российские оккупанты в четверг, 3 сентября, ударили беспилотником по заводу Coca-Cola в Киевской области. В результате обстрела никто не пострадал.
Об этом компания сообщила в ответ на запрос РБК-Украина.
"Мы подтверждаем, что 3 сентября наш производственный объект в Броварах получил повреждения в результате атаки беспилотника. Мы рады подтвердить, что все наши работники находятся в безопасности и не пострадали", - говорится в письме.
Coca-Cola отмечает, что сотрудничает с соответствующими органами власти по оценке ситуации.
"Безопасность и благополучие наших работников остаются нашим главным приоритетом", - отметили в компании.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 3 сентября, российские оккупанты в течение всего дня атакуют Киев и область ударными беспилотниками, в частности реактивными.
Днем в сети появилась информация, что одной из целей российских атак мог стать завод Coca-Cola в Киевской области. Это одно из крупнейших предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе.
В СМИ также опубликовали видео, где видно, что после атаки на территории завода вспыхнул пожар.
Позже президент Владимир Зеленский подтвердил атаку дронами на завод Coca-Cola в Киевской области.
Глава государства заявил, что Россия использует свое оружие для террора мирных жителей. Президент добавил, что удар по заводу является "чётким российским сигналом Америке".