Трамп и Зеленский готовят новую встречу в США: что известно и будут ли Tomahawk

Главное:

Встреча состоится 18 октября в Вашингтоне. Ожидается, что Зеленский прибудет в США 16 октября.

Ранее лидеры обсуждали вопрос Tomahawk во время телефонных разговоров 11-12 октября. Зеленский назвал их продуктивными.

Трамп сказал, что частично принял решение о передаче Tomahawk, но хочет уточнить военное назначение и направления их применения.

По оценкам экспертов, США могут предоставить Украине 20-50 ракет из имеющихся 4150 Tomahawk.

Кремлевские чиновники реагируют угрозами.

Украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко уже находится в США для переговоров по ПВО, энергетике, санкциям и давлению на Россию.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского, которой предшествовали телефонные разговоры

Первым о новой встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне сообщило издание Financial Times. Впоследствии источник РБК-Украина также подтвердил информацию.

По словам собеседника издания, о визите было договорено во время последнего разговора лидеров.

Заметим, что несколько дней (11 и 12 октября) Зеленский и Трамп общались по телефону, обсудив, в частности, возможность передачи Соединенными Штатами дальнобойных ракет Tomahawk. Украинский президент назвал обсуждения "продуктивными".

Также среди тем было усиление противовоздушной обороны Украины на фоне постоянных российских атак на украинскую энергетику. Источник РБК-Украина тоже подтвердил, что Трамп и Зеленский в последнее время обсуждали важные и деликатные темы, среди которых - оружие, ПВО и дипломатия.

Вчера Трамп подтвердил, что 18 октября может принять Зеленского в Вашингтоне. Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета Air Force One, отвечая на вопрос о встрече в Белом доме.

Кроме того, Зеленский заявил, что на этой неделе планирует визит в США и встречу с Трампом в Вашингтоне.

По данным Axios, на встрече речь пойдет о том, какое оружие необходимо предоставить Украине для противостояния российской агрессии. Ожидается, что Зеленский прибудет в США в четверг, 16 октября.

Главная тема - Tomahawk для Украины

Портал Axios добавляет, что на встрече президентов речь пойдет о том, нужно ли предоставить Украине американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - пояснил собеседник портала.

Сам Трамп ранее заявлял, что "в определенной степени" принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он добавил, что "не хочет эскалации" и перед окончательным решением хотел бы узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы и куда они будут направляться.

"Честно говоря, возможно, мне придется поговорить с Россией по Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если честно", - также говорил Трамп.

В свою очередь Зеленский в эфире республиканского телеканала Fox News напомнил, что разница между Украиной и РФ заключается в том, что Киев никогда не атакует гражданских. Он пообещал применять данные ракеты только в военных целях.

По информации Financial Times, которое ссылается на украинского чиновника, Трамп сейчас ближе, чем когда-либо, к принятию решения по ракетам, впрочем окончательного согласия еще нет. По данным собеседников издания, изменение позиции Трампа связано с его разочарованием в Путине.

Издание пишет, что имеют в целом 4150 ракет Tomahawk. Однако директор оборонной программы аналитического "Центра новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, сказала FT, что Вашингтон может выделить Украине от 20 до 50 дальнобойных американских ракет Tomahawk, что, по ее мнению, "не изменит существенно динамику войны".

Фото: высокоточные американские крылатые ракеты Tomahawk способны поражать цели на расстоянии до 2500 км, ранее были в запросе Украины к международным партнерам (Getty Images)

Россия боится положительных решений Трампа по Tomahawk

В обращении 12 октября, после второго за два дня разговора с Трампом, президент Украины заявил, что страх Кремля перед ракетами Tomahawk может стать фактором, который приблизит мир.

"Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", - сказал глава государства.

В то же время российский диктатор Владимир Путин угрожает Вашингтону, что передача этих ракет будет означать "новый этап эскалации", ведь их использование якобы невозможно без участия американских военных.

Однако диктатор утверждал, что они "не представляют серьезной угрозы для страны". Кремль считает, что это "не изменит ситуацию на фронте".

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже отреагировал, назвав намерения Трампа "блефом", который, впрочем, может иметь опасные последствия.

Это не первая его угроза - еще летом, после ультиматума Трампа Кремлю по мирному соглашению, Медведев предупреждал о "риске войны между Россией и США". Тогда обмен заявлениями завершился тем, что Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих регионах".

"Он (Медведев - ред.) упомянул слово "ядерный". Он был глупым человеком, который работал на Путина. И я отправил одну или две подводные лодки к побережью РФ. Просто в качестве меры предосторожности, потому что мы не можем позволить людям легкомысленно использовать это слово", - сказал тогда Трамп.

Когда Зеленский и Трамп в последний раз встречались лично

Напомним, последний раз Зеленский и Трамп встречались в конце сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда украинский лидер назвал обсуждения продуктивными

Стороны говорили о ситуации на фронте, обмене пленными между Украиной и РФ, санкциях против агрессора и энергетической безопасности. Украинский президент поддержал идею Трампа о прекращении странами Европы закупки российских энергоносителей.

Фото: последний раз Зеленский и Трамп встречались на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 августа (Getty Images)

Сам Трамп тогда отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины "еще рано обсуждать" и сказал, что правильно, если европейские страны НАТО будут сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.

Украинская делегация уже находится в США

Вчера, 13 октября, украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправилась на переговоры в Соединенные Штаты.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который также есть в составе делегации, на повестке дня:

Оборона: укрепление украинской ПВО и ударных возможностей.

Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой.

Санкции: новое давление на агрессора.

"Конечная цель - неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", - написал Ермак.

В свою очередь посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что в рамках визита украинской делегации состоится несколько других важных встреч - с оборонными компаниями, и вероятно, с сенаторами и членами Конгресса. Запланированы встречи с энергетическими компаниями.

"Главный фокус визита - это противовоздушная оборона и наши дальнобойные возможности, направленные на осуществление давления на Россию ради мира", - отметила Стефанишина.

Она обратила внимание, что в Вашингтоне началась ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, в которой примет участие и украинская делегация. Отдельный компонент визита - по углублению сотрудничества Украины и США в сфере безопасности и усиления давления на агрессора.

По ее словам, в состав делегации вошли премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, министр финансов Сергей Марченко, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.