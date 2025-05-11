Трамп и все лидеры поддержали решение встретиться с Путиным в Турции, - Зеленский

Украина готова вести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Решение поддержали как президент США Дональд Трамп, так и все остальные лидеры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Глава государства отметил, что Украина ожидает с завтрашнего дня полное и безусловное прекращение огня. В частности, Киев ждет ясный ответ Москвы.



"С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня - это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня - длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, - может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что украинские силы будут реагировать зеркально, чтобы это будет честно.

Также он отметил, что Украина неоднократно слышала, что партнеры готовы усиливать санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин откажется от прекращения огня.

Глава государства еще раз подтвердил, что будет 15 мая в Стамбуле, где лично будет ждать Путина для переговоров. Соответствующую идею поддержали как Трамп, так и другие лидеры.

"У нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры - мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп - поддержал. Все лидеры - поддержали", - резюмировал Зеленский.