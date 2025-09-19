Трамп и Си Цзиньпин проведут сегодня телефонный разговор: что будут обсуждать

По информации издания, телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина запланирован на 19 сентября на 9:00 по вашингтонскому времени (16:00 по киевскому).

Это будет первый прямой разговор между лидерами крупнейших экономик мира с июня. На повестке дня - вопрос будущего TikTok от ByteDance Ltd., а также тарифное перемирие между Вашингтоном и Пекином.

Переговорщики двух стран в начале недели достигли рамочного соглашения о сохранении деятельности TikTok в США в соответствии с законом о национальной безопасности.

Согласно договоренности, американские операции должны быть приобретены консорциумом, в который входят ряд компаний. Окончательное согласование плана должно состояться во время разговора Трампа и Си.

Трамп заявил, что американское подразделение TikTok может стоить десятки миллиардов долларов.

"Мне очень жаль, когда такая ценность пропадает зря", - сказал он ранее на этой неделе в Вашингтоне.

Пятничный разговор состоится на фоне определенной разрядки напряженности в отношениях между США и Китаем. В частности, стороны договорились о 90-дневной паузе в тарифной войне, вызвавшей серьезное беспокойство на мировых рынках.

Среди спорных вопросов также остаются действия Китая в отношении компании Nvidia Corp., экспортный контроль над редкоземельными минералами и потенциальные заказы самолетов Boeing.

Кроме того, Трамп призвал союзников усилить санкционное давление на Китай и Индию из-за закупок российской энергии, чтобы ослабить поддержку Кремля и остановить войну России против Украины.