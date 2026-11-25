Президент США Дональд Трамп испытывает российского диктатора Владимира Путина, чтобы проверить его готовность к реальным переговорам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое информационное агентство dpa .

В интервью телеканалу Fox News, вышедшем накануне встречи Рютте с Трампом в его имении Мар-а-Лаго во Флориде в среду, 25 ноября, генсек Альянса отметил, что американский лидер "испытывает" Путина.

В качестве примера он привел прошедшую на прошлой неделе недавнюю встречу Трампа и Путина в китайском городе Шэньчжэнь.

По словам Рютте, президент США задает перед российским диктатором прямые вопросы относительно его намерений.

"Готов ли он сесть за стол переговоров? Готов ли он действительно участвовать в переговорах?" - процитировал генсек НАТО подход Трампа.

Рютте убежден, что такую линию поведения и давление на Россию необходимо сохранять и дальше.

"Я думаю, что это работает, и мы должны продолжать это делать", - подчеркнул он.

В то же время агентство dpa отмечает, что отношения Трампа с Путиным регулярно подвергаются критике.

Администрация США позиционирует себя скорее как посредника в поиске путей завершения развязанной Россией войны, чем как сторонника Украины.

Кроме того, волну возмущения вызвало недавнее заявление Трампа во время визита в Китай, где он назвал Путина своим "другом".

На эту риторику и недостаточное, по его мнению, давление Вашингтона на Кремль ранее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью телеканалу CNN несколько дней назад он отметил, что подобные высказывания ослабляют позицию давления.

"Если говорить о Путине как о друге... конечно, он не чувствует себя убийцей. Он не чувствует достаточного давления", - заявил Зеленский.