Страны НАТО ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа отложит окончательное решение о сокращении американского военного контингента в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным собеседников агентства, на возможную отсрочку повлияли несколько факторов. В частности, администрация Трампа снова сосредоточилась на поиске мирного соглашения по завершению войны в Украине.

Кроме того, в последние недели отношения между США и союзниками по НАТО улучшились, а Вашингтон положительно оценивает намерения европейских стран увеличивать расходы на оборону.

Еще одним фактором является потребность американских военных использовать европейские базы для проектирования силы на Ближнем Востоке и других регионах.

В Пентагоне заявили, что пересмотр военного присутствия США в Европе продолжается, но пока ведомству нечего объявить.

Сколько американских военных могут вывести из Европы

В настоящее время на европейском континенте находятся около 80 тысяч американских военнослужащих . Ранее союзники опасались, что Трамп может сократить этот контингент на 25 тысяч человек.

Однако, по последним оценкам, сокращение может составить около 5 тысяч военных. Наиболее оно, вероятно, коснется Германии, где расположен крупнейший американский контингент в Европе.

В то же время страны восточного фланга НАТО, в частности Польша, могут получить больше американских военных.

Дополнительным фактором для пересмотра планов Вашингтона стали переговоры по завершению войны в Украине. Россия выдвигает среди своих требований вопрос размещения войск НАТО на европейском континенте.

На минувшей неделе заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Вашингтон готов адаптировать свое военное присутствие для поддержки переговоров о мире в Украине.