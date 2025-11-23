Трамп и Рубио до последнего не знали о мирном плане США: Bloomberg назвало авторов
Мирный план США представленный на днях, стал результатом нескольких недель закулисных переговоров. Однако в них не участвовали не только Украина и ее союзники, но даже некоторые ключевые чиновники США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников издания, документ разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев во время октябрьской встречи в Майами.
К обсуждениям также был привлечен президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Источники сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио был полностью в курсе лишь поздно вечером. Сам Дональд Трамп тоже узнал об этом в последнюю минуту. Однако, как только его проинформировали, он одобрил план.
Bloomberg также приводит и другие детали о плане. Как известно, из-за ряда спорных пунктов сейчас в Женеве проходят консультации, чтобы отредактировать документ.
Сенатор-республиканец Майк Раундс заявил, что Рубио по пути в Женеву сказал ему и сенатору-демократу Джин Шахин, что разработанный план из 28 пунктов - это предложение России.
"Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план", - цитирует Рубио сенатор.
Хотя позже в Х госсекретарь написал, что мирное предложение было разработано Соединенными Штатами и что оно предлагает прочную основу для переговоров.
Мирный план США и попытки его поправить
Напомним, что американский мирный план, имеет ряд спорных пунктов. Согласно документу, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В общем стране предоставят гарантии безопасности по аналогии НАТО.
Евросовет опубликовал вчера заявление, в которым было сказано, что мирный план США может стать основой для завершения войны, однако он требует существенных правок.
Дональд Трамп, как известно, поставил Киеву дедлайн: на сделку нужно согласится до 27 ноября. При этом вчера он уточнил, что его предложение не окончательное и в документ могут быть внесены изменения.
На фоне этого сегодня в Женеве между США, Украиной и Европой проходят консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в текущей редакции план Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов.
