Трамп и Рубио до последнего не знали о мирном плане США: Bloomberg назвало авторов

Мирный план США представленный на днях, стал результатом нескольких недель закулисных переговоров. Однако в них не участвовали не только Украина и ее союзники, но даже некоторые ключевые чиновники США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, документ разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев во время октябрьской встречи в Майами.

К обсуждениям также был привлечен президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Источники сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио был полностью в курсе лишь поздно вечером. Сам Дональд Трамп тоже узнал об этом в последнюю минуту. Однако, как только его проинформировали, он одобрил план.

Bloomberg также приводит и другие детали о плане. Как известно, из-за ряда спорных пунктов сейчас в Женеве проходят консультации, чтобы отредактировать документ.

Сенатор-республиканец Майк Раундс заявил, что Рубио по пути в Женеву сказал ему и сенатору-демократу Джин Шахин, что разработанный план из 28 пунктов - это предложение России.

"Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план", - цитирует Рубио сенатор.

Хотя позже в Х госсекретарь написал, что мирное предложение было разработано Соединенными Штатами и что оно предлагает прочную основу для переговоров.