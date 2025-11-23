Трамп і Рубіо до останнього не знали про мирний план США: Bloomberg назвало авторів
Мирний план США, представлений днями, став результатом кількох тижнів закулісних переговорів. Однак у них не брали участі не тільки Україна та її союзники, але навіть деякі ключові чиновники США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел видання, документ розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланник Кирило Дмитрієв під час жовтневої зустрічі в Маямі.
До обговорень також було залучено президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Джерела повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо був повністю в курсі лише пізно ввечері. Сам Дональд Трамп теж дізнався про це в останню хвилину. Однак, щойно його поінформували, він схвалив план.
Bloomberg також наводить й інші деталі про план. Як відомо, через низку спірних пунктів зараз у Женеві відбуваються консультації, щоб відредагувати документ.
Сенатор-республіканець Майк Раундс заявив, що Рубіо дорогою до Женеви сказав йому і сенатору-демократу Джин Шахін, що розроблений план із 28 пунктів - це пропозиція Росії.
"Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план", - цитує Рубіо сенатор.
Хоча пізніше в Х держсекретар написав, що мирну пропозицію було розроблено Сполученими Штатами і що вона пропонує міцну основу для переговорів.
Мирний план США і спроби його виправити
Нагадаємо, що американський мирний план має низку спірних пунктів. Згідно з документом, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. Загалом країні нададуть гарантії безпеки за аналогією НАТО.
Єврорада опублікувала вчора заяву, в якій було сказано, що мирний план США може стати основою для завершення війни, однак він потребує суттєвих правок.
Дональд Трамп, як відомо, поставив Києву дедлайн: на угоду потрібно погодиться до 27 листопада. При цьому вчора він уточнив, що його пропозиція не остаточна і в документ можуть бути внесені зміни.
На тлі цього сьогодні в Женеві між США, Україною та Європою проходять консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.
Секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що в поточній редакції план Трампа вже відображає більшість українських пріоритетів.
Детальніше про зустріч у Женеві - читайте в матеріалі РБК-Україна.