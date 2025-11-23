Трамп і Рубіо до останнього не знали про мирний план США: Bloomberg назвало авторів

Мирний план США, представлений днями, став результатом кількох тижнів закулісних переговорів. Однак у них не брали участі не тільки Україна та її союзники, але навіть деякі ключові чиновники США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел видання, документ розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланник Кирило Дмитрієв під час жовтневої зустрічі в Маямі.

До обговорень також було залучено президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Джерела повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо був повністю в курсі лише пізно ввечері. Сам Дональд Трамп теж дізнався про це в останню хвилину. Однак, щойно його поінформували, він схвалив план.

Bloomberg також наводить й інші деталі про план. Як відомо, через низку спірних пунктів зараз у Женеві відбуваються консультації, щоб відредагувати документ.

Сенатор-республіканець Майк Раундс заявив, що Рубіо дорогою до Женеви сказав йому і сенатору-демократу Джин Шахін, що розроблений план із 28 пунктів - це пропозиція Росії.

"Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план", - цитує Рубіо сенатор.

Хоча пізніше в Х держсекретар написав, що мирну пропозицію було розроблено Сполученими Штатами і що вона пропонує міцну основу для переговорів.