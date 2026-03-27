Трамп и Путин могут посетить Китай друг за другом: что это значит для Пекина

22:48 27.03.2026 Пт
2 мин
Если визиты подтвердятся, Пекин впервые примет президентов США и России в одном месяце
aimg Екатерина Коваль
Фото: председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Пекин 14-15 мая, а вслед за ним ожидается визит Владимира Путина. В Пекине такой дипломатический дубль называют стратегическим маневром в сложное для глобальной стабильности время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Читайте также: Война с Ираном будет длиннее, чем говорил Трамп. Рубио предупредил союзников, - Axios

Как планируются визиты

По данным SCMP, визит Дональда Трампа в Пекин, который долго планировался, должен состояться 14-15 мая. Об этом Белый дом сообщил в среду. Ранее поездку отложили на несколько недель из-за войны США и Израиля против Ирана.

Пекин пока не подтвердил даты. В четверг представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что стороны "поддерживают коммуникацию" относительно визита, но деталей не раскрыл.

Визит Владимира Путина, по сообщению Кремля еще с февраля, должен состояться в первой половине 2026 года. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во вторник сообщил, что даты согласовывают и вскоре объявят. Источники SCMP предполагают, что визит может состояться в мае - после визита Трампа.

Почему это важно для Китая

Китайские аналитики называют почти одновременные визиты лидеров США и России "редким случаем". Вне многосторонних мероприятий Пекин в последний раз принимал президентов обеих стран в одном месяце еще в советское время.

По словам экспертов, такой дипломатический дубль демонстрирует стратегическое стремление Пекина управлять отношениями с обеими ведущими державами в условиях растущей глобальной турбулентности. Китай пытается сохранять баланс, не попадая в жесткую зависимость ни от Вашингтона, ни от Москвы.

Администрация Трампа рассматривает визит как возможность для переговоров по торговым отношениям, технологиям и вопросам безопасности. Для Путина поездка в Пекин станет очередным сигналом о прочности российско-китайского партнерства на фоне санкционного давления Запада.

В пятницу стало известно, что китайские суда внезапно не пустили через Ормузский пролив, что вызвало вопросы о надежности Тегерана как союзника Пекина.

Также Reuters сообщило, что Китай размещает истребители-дроны возле Тайваньского пролива, усиливая давление на остров.

Тем временем Германия и Австралия договорились о космическом наблюдении за Россией и Китаем. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о соглашении, которое позволит отслеживать действия обеих стран со спутников.

Больше по теме:
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны