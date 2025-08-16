Трамп и Путин договорились о перемирии в небе? Что говорят у Зеленского

Украинская сторона "ничего не слышала" о так называемом воздушном перемирии, о котором якобы договорились президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина в X (Twitter).
Литвин оставил комментарий под публикацией журналиста The Economist Оливера Кэррола. Корреспондент со ссылкой на источники написал, что якобы во время встречи Трампа и Путина была достигнута предварительная договоренность о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров.
"Мы считаем, что небо даст сигнал о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - заявил собеседник Кэррола.
Однако Литвин отмечает, что Украина "еще ничего об этом не слышала".
Фото: комментарий Литвина под постом Кэрролла (x.com/olliecarroll)
По словам журналиста Axios Барака Равида, Трамп якобы сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны.
Как пишет журналист, Трамп сказал: "Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня".
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин накануне встретились на Аляске. Переговоры в формате "три на три" продолжались почти три часа. Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.
После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, но журналистам не дали возможности задавать вопросы.
Трамп заявил, что договоренностей по Украине достичь не удалось, однако "определенный прогресс есть". По дороге в Вашингтон он провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.
Зеленский сообщил, что уже в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон для обсуждения войны с американским президентом.