RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп и Путин договорились о перемирии в небе? Что говорят у Зеленского

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская сторона "ничего не слышала" о так называемом воздушном перемирии, о котором якобы договорились президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина в X (Twitter).

Литвин оставил комментарий под публикацией журналиста The Economist Оливера Кэррола. Корреспондент со ссылкой на источники написал, что якобы во время встречи Трампа и Путина была достигнута предварительная договоренность о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров.

"Мы считаем, что небо даст сигнал о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - заявил собеседник Кэррола.

Однако Литвин отмечает, что Украина "еще ничего об этом не слышала".

Фото: комментарий Литвина под постом Кэрролла (x.com/olliecarroll)

По словам журналиста Axios Барака Равида, Трамп якобы сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны.

Как пишет журналист, Трамп сказал: "Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня".

 

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин накануне встретились на Аляске. Переговоры в формате "три на три" продолжались почти три часа. Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, но журналистам не дали возможности задавать вопросы.

Трамп заявил, что договоренностей по Украине достичь не удалось, однако "определенный прогресс есть". По дороге в Вашингтон он провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Зеленский сообщил, что уже в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон для обсуждения войны с американским президентом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВстреча Трампа и Путина