Трамп и Нетаньяху хотят быстро завершить войну с ХАМАС: СМИ узнали детальный план

Сразу после ударов США по Ирану состоялся четырехсторонний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.

По информации источников Israel Hayom, в ходе переговоров Трамп и Нетаньяху согласовали дальнейший план действий из пяти основных пунктов:

Прекращение войны в Газе

Согласно плану американского лидера и главы израильского правительства, война в Секторе Газа должна закончиться в течение двух недель. Условием для ее завершения является передача анклава под управление четырех арабских стран, в том числе Египта и Эмиратов.

При этом план предусматривает, что остатки руководства группировки ХАМАС будут депортированы в третьи страны, а заложники будут освобождены.

Возможность миграции для жителей Сектора Газа

Лидеры Израиля и США решили, что несколько стран будут принимать жителей Сектора Газа, которые захотят оттуда уехать.

Расширение Соглашений Авраама

Согласно плану, Соглашения Авраама будут расширены на Сирию, Саудовскую Аравию. Арабские и мусульманские страны признают Израиль и установят с ним официальные отношения.

К слову, Соглашения Авраама Израиль уже заключил с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Они фактически позволили странам установить дипломатические связи.

Урегулирование конфликта с палестинцами

Израиль обещает выразить готовность к будущему урегулированию конфликта с палестинцами в рамках концепции "двух государств", при условии проведения реформ в Палестинской автономии.

Решение США

США в свою очередь обязуются признать определенный суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией (Западным берегом реки Иордан).