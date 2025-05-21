Нетаньяху о новом наступлении Израиля: будем контролировать весь Сектор Газа
Израиль планирует взять под свой контроль весь Сектор Газа. Это одна из целей новой операции страны под названием "Колесницы Гидеона".
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Нетаньяху заверил, что Израиль "готов" к возможности временного прекращения огня с боевиками ХАМАС и освобождения заложников.
По его словам, израильские войска нанесли удар по своему врагу на юге страны и выдержали "невероятное" давление с требованием прекратить войну.
Премьер также напомнил, что три дня назад он принял решение о начале следующего этапа войны с ХАМАС.
"По окончании этой кампании (речь о новой операции Израиля "Колесницы Гидеона - ред.) все территории Сектора Газа будут находиться под контролем Израиля", - добавил он.
Наступление Израиля
Напомним, в воскресенье, 18 мая, Израиль начал новое наступление в Секторе Газа. Это произошло после срыва перемирия между Израилем и ХАМАС - боевики отказывались освобождать всех заложников.
Такое решение встретило сопротивление среди стран Запада. В частности, Франция, Канада и Британия предупредили, что если Израиль не прекратит свое наступление и не снимет ограничения на доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа, они введут санкции.
Также, по данным The Washington Post, окружение президента США Дональда Трампа уже предупредило Израиль, что на фоне продолжения войны может отказаться от поддержки страны.
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