Нетаньяху о новом наступлении Израиля: будем контролировать весь Сектор Газа

Израиль планирует взять под свой контроль весь Сектор Газа. Это одна из целей новой операции страны под названием "Колесницы Гидеона".

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Нетаньяху заверил, что Израиль "готов" к возможности временного прекращения огня с боевиками ХАМАС и освобождения заложников.

По его словам, израильские войска нанесли удар по своему врагу на юге страны и выдержали "невероятное" давление с требованием прекратить войну.

Премьер также напомнил, что три дня назад он принял решение о начале следующего этапа войны с ХАМАС.

"По окончании этой кампании (речь о новой операции Израиля "Колесницы Гидеона - ред.) все территории Сектора Газа будут находиться под контролем Израиля", - добавил он.