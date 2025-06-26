Трамп і Нетаньяху хочуть швидко завершити війну з ХАМАС: ЗМІ дізналися детальний план

Одразу після ударів США по Ірану відбулася чотиристороння телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем США Марко Рубіо, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і міністром зі стратегічних питань Ізраїлю Роном Дермером.

За інформацією джерел Israel Hayom, під час переговорів Трамп і Нетаньяху погодили подальший план дій із п'яти основних пунктів:

Припинення війни в Газі

Згідно з планом американського лідера і голови ізраїльського уряду, війна в Секторі Газа має закінчитися протягом двох тижнів. Умовою для її завершення є передача анклаву під управління чотирьох арабських країн, зокрема Єгипту та Еміратів.

При цьому план передбачає, що залишки керівництва угруповання ХАМАС будуть депортовані в треті країни, а заручники будуть звільнені.

Можливість міграції для жителів Сектора Газа

Лідери Ізраїлю та США вирішили, що кілька країн прийматимуть жителів Сектора Газа, які захочуть звідти виїхати.

Розширення Угод Авраама

Згідно з планом, Угоди Авраама будуть розширені на Сирію, Саудівську Аравію. Арабські та мусульманські країни визнають Ізраїль і встановлять з ним офіційні відносини.

До слова, Угоди Авраама Ізраїль уже уклав з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом і Марокко. Вони фактично дозволили країнам встановити дипломатичні зв'язки.

Врегулювання конфлікту з палестинцями

Ізраїль обіцяє висловити готовність до майбутнього врегулювання конфлікту з палестинцями в рамках концепції "двох держав", за умови проведення реформ у Палестинській автономії.

Рішення США

США зі свого боку зобов'язуються визнати певний суверенітет Ізраїлю над Іудеєю і Самарією (Західним берегом річки Йордан).