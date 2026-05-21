В Иране интернет стал принадлежностью к "кастам" и имеет "три уровня" за бешеные деньги

03:04 21.05.2026 Чт
3 мин
Плата за VPN достигла уровня в 75 евро ежемесячно, что при кризисе в экономике просто уничтожает частный бизнес
aimg Филипп Бойко
В Иране интернет стал принадлежностью к "кастам" и имеет "три уровня" за бешеные деньги Фото: военные на улицах Ирана (Getty Images)
В Иране установили жесткую систему "каст" для доступа к интернету после 82 дней полной цифровой блокады. Пока чиновники пользуются сетью без ограничений, обычные граждане вынуждены покупать доступ через VPN по космическим ценам.

Чтобы помешать протестам, иранские власти создали многоуровневую структуру, которая фактически разделила общество. На вершине пирамиды находится так называемый "белый интернет" - это привилегия для элиты.

Высокопоставленные чиновники пользуются сетью без всяких фильтров. Этот доступ годами расширяли на лояльных журналистов. Журналист Реза из Тегерана признался изданию, что имеет такую привилегию с 2018 года. Он даже не заметил полного отключения сети во время протестов прошлых лет.

Бывший редактор Мансур Бейтаф отказался от такого предложения. Он считает это дискриминацией.

"Свободный доступ к интернету - это общественное право. Нельзя давать эту привилегию одним и отказывать в ней другим. Это откровенная дискриминация", - сказал он.

На втором уровне - платный доступ в сеть для избранных профессий. Система Internet Pro открывает лишь около 10 международных платформ. Ею разрешили пользоваться компаниям, юристам и врачам. Но даже здесь действуют ограничения.

Третий уровень - для специалистов. Преподаватели университетов видят только научные базы данных. Врачам оставили преимущественно WhatsApp. Работа Instagram и YouTube остается крайне нестабильной даже для "профессиональных" пользователей.

"Золотой" VPN в Иране

Пользователи Internet Pro платят примерно 0,20 евро за гигабайт. Обычные иранцы тратят в 12 раз больше на коммерческие VPN-сервисы.

Владелец кафе в комментарии Euronews признался, что тратит на связь 75 евро ежемесячно. Это огромная сумма для локального бизнеса. При этом бизнесмен получает лишь 1 гигабайт трафика в день. Ранее мужчина имел неограниченный доступ для работы.

"В какой стране пользование интернетом стоит столько? Стоит ли лишать иранский народ интернета только потому, что идет война?" - спрашивает он.

Как отсутствие интернета разрушает бизнес в Иране

За первые 50 дней цифровая отрасль Ирана потеряла около 1 миллиарда долларов. Ежедневно страна теряет до 35 миллионов долларов.

Бизнес массово закрывается. Больше всего пострадали торговцы в Instagram и Telegram. Это преимущественно мелкие предприниматели, которые не имеют права на Internet Pro. Гигант электронной коммерции Digikala уже начал увольнять персонал из-за падения оборотов.

Какова сейчас ситуация вокруг Ирана

Трамп заверил, что переговоры с Ираном "находятся на завершающей стадии". Однако лидер США лишний раз напомнил о возможных военных действиях в случае отсутствия соглашения.

В свою очередь Иран пригрозил, что в случае нового нападения Штатов война перекинется за пределы Ближнего Востока. Иран ранее уже угрожал ударами по странам Ближнего Востока, где размещены американские военные базы.

Также Иран представил перечень требований в рамках возможного мирного урегулирования с США. Этот перечень охватывает широкий круг вопросов - от снятия санкционных ограничений до вывода американских военных сил из региона.

