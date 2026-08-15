Трамп и Маск возобновили отношения после громкого разрыва: WSJ раскрыли детали

Как прошло примирение

В мае, когда делегация Трампа летела в Пекин, среди пассажиров оказался и Маск – хотя еще годом ранее он публично разорвал с президентом отношения. По словам свидетелей на борту, атмосфера была вполне дружественной, а сам Маск сообщил новость, которую команда Трампа ждала месяцами, - о намерении помочь республиканцам на промежуточных выборах деньгами.

Из-за чего произошел разрыв

Конфликт разразился в июне прошлого года: Маск заявил миллионам подписчиков в X, что Трамп якобы фигурирует в деле Джеффри Эпштейна.

В ответ Трамп угрожал отменить государственные контракты бизнесмена, а Маск напомнил, что "именно благодаря его деньгам Трамп победил на выборах 2024 года".

Как налаживали отношения

Уже на следующий день после ссоры вице-президент Джей Ди Венс и руководитель аппарата Белого дома осторожно вышли на связь с Маском. Разговор прошел положительно, а через неделю позвонил и сам Трамп.

Впрочем, полное примирение растянулось на несколько месяцев - сблизить мужчин помогла и трагедия: убийство активиста Чарли Кирка, который еще при жизни пытался помирить Трампа и Маска.

Что будет на выборах

Теперь Маск планирует вложить минимум 100 млн долларов в мобилизацию избирателей в ключевых штатах через America PAC - организацию, которую сам основал еще в 2024 году. Впрочем, быть настолько публичным, как в прошлый раз, бизнесмен не собирается: "Кажется, я тогда немного слишком углубился в политику", - признался он недавно.