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Трамп и Маск возобновили отношения после громкого разрыва: WSJ раскрыли детали

03:17 15.08.2026 Сб
2 мин
Маск планирует потратить не менее 100 млн долларов на республиканцев
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск (Getty Images)

Относящиеся окончательно испорченными в прошлом году отношения президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска возобновились. Маск планирует потратить минимум 100 млн долларов на поддержку республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как прошло примирение

В мае, когда делегация Трампа летела в Пекин, среди пассажиров оказался и Маск – хотя еще годом ранее он публично разорвал с президентом отношения. По словам свидетелей на борту, атмосфера была вполне дружественной, а сам Маск сообщил новость, которую команда Трампа ждала месяцами, - о намерении помочь республиканцам на промежуточных выборах деньгами.

Из-за чего произошел разрыв

Конфликт разразился в июне прошлого года: Маск заявил миллионам подписчиков в X, что Трамп якобы фигурирует в деле Джеффри Эпштейна.

В ответ Трамп угрожал отменить государственные контракты бизнесмена, а Маск напомнил, что "именно благодаря его деньгам Трамп победил на выборах 2024 года".

Как налаживали отношения

Уже на следующий день после ссоры вице-президент Джей Ди Венс и руководитель аппарата Белого дома осторожно вышли на связь с Маском. Разговор прошел положительно, а через неделю позвонил и сам Трамп.

Впрочем, полное примирение растянулось на несколько месяцев - сблизить мужчин помогла и трагедия: убийство активиста Чарли Кирка, который еще при жизни пытался помирить Трампа и Маска.

Что будет на выборах

Теперь Маск планирует вложить минимум 100 млн долларов в мобилизацию избирателей в ключевых штатах через America PAC - организацию, которую сам основал еще в 2024 году. Впрочем, быть настолько публичным, как в прошлый раз, бизнесмен не собирается: "Кажется, я тогда немного слишком углубился в политику", - признался он недавно.

Разрыв между Трампом и Маском был постепенным и болезненным для обеих сторон. Еще в июле прошлого года, на фоне обострения конфликта, Маск внезапно похвалил Трампа - это произошло сразу после того, как президент допустил возможность депортации самого бизнесмена.

А еще раньше, когда Трамп публично раскритиковал Маска из-за законопроекта о расходах Конгресса, именно Маск первым написал в соцсетях, что президент якобы фигурирует в файлах по делу Джеффри Эпштейна - публикацию он впоследствии удалил. Позже бизнесмен признал, что сожалеет о некоторых своих постах, которые, по его словам, "зашли слишком далеко".

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИлон Маск