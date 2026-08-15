Трамп і Маск відновили стосунки після гучного розриву: WSJ розкрили деталі

Як минуло примирення

У травні, коли делегація Трампа летіла до Пекіна, серед пасажирів опинився і Маск - хоча ще роком раніше він публічно розірвав з президентом стосунки. За словами свідків на борту, атмосфера була цілком дружньою, а сам Маск повідомив новину, на яку команда Трампа чекала місяцями, - про намір допомогти республіканцям на проміжних виборах грошима.

Через що стався розрив

Конфлікт вибухнув торік у червні: Маск заявив мільйонам підписників у X, що Трамп нібито фігурує у справі Джеффрі Епштейна.

У відповідь Трамп погрожував скасувати державні контракти бізнесмена, а Маск нагадав, що ""саме завдяки його грошам Трамп переміг на виборах 2024 року".

Як налагоджували стосунки

Уже наступного дня після сварки віцепрезидент Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому обережно вийшли на зв'язок із Маском. Розмова минула позитивно, а за тиждень зателефонував і сам Трамп.

Утім повне примирення розтяглося на кілька місяців - зблизити чоловіків допомогла й трагедія: вбивство активіста Чарлі Кірка, який ще за життя намагався помирити Трампа й Маска.

Що буде на виборах

Тепер Маск планує вкласти щонайменше 100 млн доларів у мобілізацію виборців у ключових штатах через America PAC - організацію, яку сам заснував ще 2024 року. Втім бути настільки публічним, як минулого разу, бізнесмен не збирається: "Здається, я тоді трохи занадто заглибився в політику", - зізнався він нещодавно.