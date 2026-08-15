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Трамп і Маск відновили стосунки після гучного розриву: WSJ розкрили деталі

03:17 15.08.2026 Сб
2 хв
Маск планує витратити щонайменше 100 млн доларів на республіканців
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп та американський бізнесмен Ілон Маск (Getty Images)

Стосунки президента США Дональда Трампа й мільярдера Ілона Маска, які здавалися остаточно зіпсованими торік, відновилися. Маск планує витратити щонайменше 100 млн доларів на підтримку республіканців на проміжних виборах у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як минуло примирення

У травні, коли делегація Трампа летіла до Пекіна, серед пасажирів опинився і Маск - хоча ще роком раніше він публічно розірвав з президентом стосунки. За словами свідків на борту, атмосфера була цілком дружньою, а сам Маск повідомив новину, на яку команда Трампа чекала місяцями, - про намір допомогти республіканцям на проміжних виборах грошима.

Через що стався розрив

Конфлікт вибухнув торік у червні: Маск заявив мільйонам підписників у X, що Трамп нібито фігурує у справі Джеффрі Епштейна.

У відповідь Трамп погрожував скасувати державні контракти бізнесмена, а Маск нагадав, що ""саме завдяки його грошам Трамп переміг на виборах 2024 року".

Як налагоджували стосунки

Уже наступного дня після сварки віцепрезидент Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому обережно вийшли на зв'язок із Маском. Розмова минула позитивно, а за тиждень зателефонував і сам Трамп.

Утім повне примирення розтяглося на кілька місяців - зблизити чоловіків допомогла й трагедія: вбивство активіста Чарлі Кірка, який ще за життя намагався помирити Трампа й Маска.

Що буде на виборах

Тепер Маск планує вкласти щонайменше 100 млн доларів у мобілізацію виборців у ключових штатах через America PAC - організацію, яку сам заснував ще 2024 року. Втім бути настільки публічним, як минулого разу, бізнесмен не збирається: "Здається, я тоді трохи занадто заглибився в політику", - зізнався він нещодавно.

Розрив між Трампом і Маском був поступовим і болючим для обох сторін. Ще торік у липні, на тлі загострення конфлікту, Маск раптово похвалив Трампа - це сталося одразу після того, як президент допустив можливість депортації самого бізнесмена.

А ще раніше, коли Трамп публічно розкритикував Маска через законопроєкт про витрати Конгресу, саме Маск першим написав у соцмережах, що президент нібито фігурує у файлах у справі Джеффрі Епштейна - публікацію він згодом видалив. Пізніше бізнесмен визнав, що шкодує про деякі свої пости, які, за його словами, "зайшли занадто далеко".

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампІлон Маск