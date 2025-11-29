Трамп и Мадуро говорили о встрече, пока США усиливают давление на Каракас, - NYT

Издание со ссылкой на источники пишет, что Трамп с Мадуро обсуждали по телефону возможную встречу, хотя в ближайшее время она не планируется.

По итогам разговора не было достигнуто соглашение о проведении встречи лидеров, отметил один из источников издания.

Звонок, в котором участвовал государственный секретарь Марко Рубио, состоялся на фоне усиления США военного и дипломатического давления на Венесуэлу.

Через несколько дней должно вступить в силу решение Госдепартамента о признании "иностранной террористической организацией" Cartel de los Soles, который связывают с Мадуро, отмечает NYT.

В Каракасе в ответ обвиняют США в "смехотворной лжи" и заявляют, что такого картеля не существует.