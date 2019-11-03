Трамп хотів отримати доступ до викраденого листування Клінтон

Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Мін'юст США почав публікувати матеріали розслідування Мюллера

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час виборчих перегонів в 2016 році обговорював зі своїми підлеглими способи отримання доступу до викраденого електронного листування його конкурентки Хілларі Клінтон. Про це йдеться в матеріалах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє CNN.

Як повідомляється, американські ЗМІ через суд домоглися публікації Міністерством юстиції США матеріалів розслідування можливих зв'язку Трампа з Росією під час виборів 2016 року, яке проводив спецпрокурор Мюллер.

В першій частині оприлюднених матеріалів йдеться про те, що Трамп під час розмови зі своїми підлеглими вимагав "дістати електронні листи", які, за даними американської розвідки, були викрадені Росією. Тоді екс-радник Трампа з безпеки Майкл Флінн заявляв, що для отримання листування може використати свої розвідувальні джерела.

Також матеріали справи містять листування колишнього радника глави Білого дому Стіва Беннона з його зятем Джаредом Кушнером. Одна поки більша частина матеріалів розслідування Мюллера не опублікована та наразі редагується Мін'юстом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор США Вільям Барр звертався до британської влади за допомогою в зборі компромату на американські спецслужби через розслідування Мюллера. За даними американських ЗМІ, в Британії були здивовані таким проханням генпрокурора США.