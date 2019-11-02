США просили Лондон допомогти у зборі компромату на американські спецслужби

Фото: Вільям Бар (twitter.com/truthout)

Генпрокурор вивчає обставини, які призвели до початку розслідування спроб втручання РФ в американські вибори

Британські власті були здивовані запитом від генерального прокурора США Вільяма Барра, що вивчає обставини, які призвели до початку розслідування спроб втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Генпрокурор попросив допомоги в зборі компромату на американські спецслужби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Independent.

"Раніше ми ніколи не стикалися з чимось подібним.... По суті вони дуже наполегливо просять нас допомогти очорнити їх власні спецслужби", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп у телефонній розмові намагався тиснути на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона заради власної політичної вигоди. Зокрема, Трамп збирав інформацію для дискредитації розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера.

Крім того, за даними журналістів, Білий дім обмежив доступ до стенограми телефонної розмови, що було зроблено на прохання безпосередньо генпрокурора Вільяма Барра. Мюллер, зокрема, проводив розслідування щодо втручання Росії у американськи вибори.