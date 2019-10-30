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У США заблокували передачу Конгресу повної версії доповіді Мюллера

Новини » Політика    30.10.2019 - 10:17
У США заблокували передачу Конгресу повної версії доповіді Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Апеляційний суд заблокував попереднє рішення федерального судді

Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки заблокував передачу Палаті представників повної версії доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання в президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у вівторок, 29 жовтня, апеляційний суд заблокував попереднє рішення федерального судді Ховел про передачу юридичному комітету Палати представників США повної версії доповіді Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, 25 жовтня федеральний суддя Беріл Ховел зобов'язала Міністерство юстиції США до 30 жовтня передати Конгресу всі документи розслідування спецпрокурора Мюллера щодо російського втручання в американські вибори президента 2016 року.

Крім того, напередодні американські ЗМІ повідомили про те, що перевірка щодо розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Російської Федерації в американські президентські вибори 2016 року набула статусу кримінальної справи.

Зазначимо, влітку цього року спецпрокурор Мюллер виступив на слуханнях в Конгресі, де заявив, що зможе висунути звинувачення в перешкоджанні правосуддю президенту США Дональду Траму лише після того, які він залишить займану посаду.

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Новини України Сполучені Штати Америкирозслідуваннямюллер
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