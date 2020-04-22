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Сенат США проголосував за надання майже 500 млрд доларів на підтримку економіки

Новини » Економіка     22.04.2020 - 00:32
Сенат США проголосував за надання майже 500 млрд доларів на підтримку економіки
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Більшу частину грошей планується направити на підтримку малого бізнесу

Сенат Сполучених Штатів ухвалив пакет фінансової підтримки економіки майже на 500 мільярдів доларів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Голосування пройшло у вівторок, 21 квітня. Загальна сума рахунку становить близько 484 мільярдів доларів. Пакет допомоги включає сотні мільярдів доларів у вигляді нового фінансування для малих підприємств, постраждалих від спалаху коронавірусу. Також передбачені кошти для лікарень і на розширене тестування на Covid-19.

Наголошується, що пакет був прийнятий Сенатом одноголосно. Тепер його буде розглядати Палата представників, голосування по пакету планується в четвер, 23 квітня. Після цього документ передадуть на підпис президенту Дональду Трампу.

Законопроектом виділяється 321 мільярд доларів на продовження програми підтримки малого бізнесу, 60 мільярдів доларів на іншу програму допомоги бізнесу при надзвичайних ситуаціях, 75 мільярдів доларів доларів на підтримку лікарень і системи охорони здоров'я, а також 25 мільярдів доларів на розширення тестування на коронавірус.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писала, що США в цьому році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.

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