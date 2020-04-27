Мінфін США прогнозує "одужання" американської економіки до вересня

США почнуть відкривати економіку у травні та червні
Міністр фінансів США Стівен Мнучін прогнозує, що американська економіка, яка зазнала серйозних втрат через пандемію коронавірусу, одужає вже цього літа-на початку осені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Мнучін зазначив, що США почнуть відкривати економіку у травні та червні, а вже у липні, серпні та вересні побачать "справжнє економічне одужання".
"Ми влили трильйони доларів в економіку, і це матиме значний вплив", - сказав Мнучін.
Натомість Бюджетний Офіс Конгресу США прогнозує, що економіка впаде цього року на 5,6%, а рівень безробіття досягне 16% у третьому кварталі 2020.
За словами міністра фінансів, кризи на зразок 2008 рок нема.
"Ми закрили економіку, ми її знову відкриємо. Ми не маємо справу з фінансовою кризою 2008 року", - сказав Мнучін.
Раніше президент США Дональд Трамп підписав закон про надання державної допомоги на 484 мільярди доларів у зв'язку з кризою через коронавірус.
Нагадаємо, 21 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив пакет фінансової підтримки економіки майже на 500 мільярдів доларів.
Раніше The Washington Post писала, що США в цьому році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавіруса.