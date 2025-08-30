Трамп хочет от РФ и Украины больше "гибкости", иначе выйдет из переговоров, - Axios

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выйти из переговоров по войне РФ против Украины. Он хочет, чтобы стороны показали больше "гибкости".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий, пока "одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости".
"Мы будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они немного поборются, а потом посмотрим, что произойдет", - сказал чиновник.
По словам источников издания, в Белом доме считают, что европейские лидеры подталкивают Украину к ожиданию "лучшей сделки".
Американские чиновники считают, что британские и французские чиновники настроены более конструктивно. Но они жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы "США несли все расходы войны, сами же не вкладывая в это ни копейки".
Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с США по войне в Украине, выразил удивление критикой со стороны США.
Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным начал подготовку к встрече лидеров Украины и РФ.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, Путин выразил готовность к этой встрече. Тогда как российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что такие встречи "нужно очень тщательно готовить".
Владимир Зеленский отмечал, что именно Россия создает препятствия для проведения встречи.