Трамп хочет создать с Ираном "совместное предприятие" для охраны Ормузского пролива

У американского президента спросили, позволит ли он Тегерану взимать пошлину за транзит судов через Ормузский пролив.

"Мы думаем сделать это в форме совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность - а также защитить его от многих других людей. Это замечательная вещь", - ответил Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что не позволит Ирану сохранить любые возможности для обогащения урана, несмотря на неоднократные заверения Тегерана, что он не откажется от своего права на это.

"Обогащения не будет", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что американские войска останутся в регионе для обеспечения выполнения любого будущего соглашения.

Трамп также рассказал, что ожидает старт мирных переговоров в пятницу, 10 апреля, и выразил надежду, что они будут продвигаться очень быстро. По его словам, ключевую роль в сделке с иранцами сыграл Китай.

Напомним, Иран сообщил, что будет требовать оплату в криптовалюте за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив в течение временного перемирия с США.