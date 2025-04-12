Трамп передал Пентагону контроль над землями у границы с Мексикой: что это значит

Президент Дональд Трамп издал директиву о расширении контроля над федеральными землями вблизи границы США и Мексики. Он стремится активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В меморандуме, опубликованном вечером в пятницу, Трамп поручил нескольким министрам передать Министерству обороны юрисдикцию над федеральными землями вдоль границы. К таким территориям относится Рузвельтовский резерват - узкая полоса земли вдоль юго-западной границы в штатах Аризона, Нью-Мексико и Калифорния - за исключением федеральных индейских резерваций.

Согласно директиве, это открывает возможность "проведения военных мероприятий, указанных в данном меморандуме, на военных объектах" вдоль границы. Трамп уполномочил военных выполнять задачи, "включая строительство пограничных заграждений и размещение оборудования для обнаружения и мониторинга", а также обозначить эти территории как "зоны национальной обороны".

Приказ также позволяет министру обороны "исключать лиц с территории военного объекта" в соответствии с ранее существующими полномочиями - что потенциально открывает путь к изгнанию мигрантов.

Первоначально эти полномочия будут реализованы на "ограниченном секторе федеральных земель", с последующей оценкой через 45 дней после пятничного указа.

Bloomberg отмечает, что с момента возвращения в Белый дом Трамп активизировал депортацию нелегальных мигрантов, стремясь выполнить свои предвыборные обещания по борьбе с незаконной иммиграцией и обеспечению безопасности юго-западной границы.