Ближе не только к России. США направят атомную подлодку в еще один регион, - CNN

Суббота 16 августа 2025 17:14
Ближе не только к России. США направят атомную подлодку в еще один регион, - CNN Фото: США намерены усилить борьбу с наркокартелями (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США направляют более 4000 морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках усиленных действий по борьбе с наркокартелями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Один из чиновников рассказал, что развертывание амфибийной группы готовности "Иво Джима" (флагманского корабля) и 22-экспедиционного отряда морской пехоты в составе Южного командования США - является частью более масштабной передислокации военных сил в зоне ответственности SOUTHCOM, которая продолжается в течение последних трех недель.

Также в рамках миссии Южному командованию передадут атомную ударную подводную лодку, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер.

"(Дополнительные средства - ред.) направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций в регионе", - сказал третий источник.

Один из собеседников СМИ подчеркнул, что наращивание военной мощи пока носит преимущественно демонстративный характер и направлено скорее на то, чтобы подать сигнал, чем на демонстрацию намерения проводить точечные удары по картолем.

В то же время такой шаг предоставляет американскому военному командованию и президенту США широкий спектр возможностей на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ о военных действиях.

CNN напомнило, что в начале этого года министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум. В нем говорилось, что "главным приоритетом" американкой армии является защита родины, и Пентагону было поручено следующее:

"Закрыть наши границы, отражать формы вторжения, включая незаконную массовую миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду и торговлю людьми и другие виды преступной деятельности, а также депортировать нелегальных иммигрантов в координации с Министерством внутренней безопасности", - говорилось в документе.

США перебрасывают подлодки

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к российским берегам. Вскоре он подтвердил, что судна находятся в регионе вблизи России.

Причиной таких шагов стали высказывания заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот на фоне ультиматума Трампа главе Кремля по войне в Украине заявил, что требование Трампа являются "шагом к войне с Россией". Также были и ядерные угрозы.

