Трамп хочет "феноменальное" предложение от других стран в обмен на тарифные уступки

Трамп во время общения защищал повышение пошлин на импорт, несмотря на обвал финансового рынка, заявив, что такая реакция была ожидаемой.

Президент США также отметил, что Белый дом открыт к переговорам о снижении тарифов для других стран, несмотря на настаивание некоторых высокопоставленных чиновников.

"Если кто-то скажет, что собирается дать нам что-то феноменальное... Тарифы дают нам большую силу для переговоров", - сказал Трамп.