RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп хочет "любую форму перемирия" в Украине по итогам встречи с Путиным

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет добиться какой-либо формы перемирия между Украиной и Россией по итогам встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в комментарии Fox News.

Трамп отметил, что он "всю жизнь" заключает сделки. По его словам, в этом вопросе никто никогда не знает результат наверняка и не стоит иметь слишком много ожиданий. Также нужно ожидать, что "придется лавировать". 

"Я хотел бы увидеть прекращение огня. Я не буду в восторге, если не получу его. Но все говорят, что вы не получите прекращение огня, это произойдет на второй встрече. Вторая встреча будет очень… Но меня это не устроит. Посмотрим, что произойдет. Я не буду доволен, если уйду без какой-либо формы прекращения огня", - добавил он. 

По его словам, на сегодняшней встрече создается основа для потенциальной второй встречи. 

"У нас будет еще одна встреча, если все сложится, и это будет очень скоро. Или не будет больше никаких встреч вообще, возможно, никогда", - подчеркнул президент. 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин уже встретились на военной базе в городе Анкоридж, Аляска.

Пока неизвестно, насколько долго продлится такая встреча. В Кремле считают, что на встречу может уйти 6-7 часов. В то же время сам Трамп предупреждал, что если переговоры пойдут по плохому сценарию, он просто уйдет.

Все детали о встрече Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд ТрампВстреча Трампа и Путина