Трамп хоче "будь-яку форму перемир'я" в Україні за підсумками зустрічі з Путіним

Трамп зазначив, що він "все життя" укладає угоди. За його словами, у цьому питанні ніхто ніколи не знає результат напевно і не варто мати надто багато очікувань. Також слід очікувати, що "доведеться лавірувати".

"Я хотів би побачити припинення вогню. Я не буду в захваті, якщо не отримаю його. Але всі кажуть, що ви не отримаєте припинення вогню, це відбудеться на другій зустрічі. Друга зустріч буде дуже ... Але мене це не влаштує. Подивимося, що станеться. Я не буду задоволений, якщо піду без будь-якої форми припинення вогню", - додав він.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі створюється підґрунтя для потенційної другої зустрічі.

"У нас буде ще одна зустріч, якщо все складеться, і це буде дуже скоро. Або не буде більше жодних зустрічей взагалі, можливо, ніколи", - наголосив президент.