Трамп не говорив про "послугу за послугу" у розмові з Зеленським, - Білий дім

Старший радник Білого дому Келіан Конвей заявила, що між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським не було розмови про "послугу за послугу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідаючи на питання, чи йшлося про "послугу за послугу" в питанні надання військової допомоги Україні, Конвей заявила:

"Президент Трамп ніколи не говорив українському президенту: "зробіть це, і ви отримаєте свою допомогу. Такого просто не було... Я впевнена в тому, що Україна має цю допомогу і використовує її прямо зараз. Саме через цього президента у них вона є", - сказала вона.

Вона також заявила, що не знає, чи утримувалася допомога Україні і як довго це тривало.

Нагадаємо, раніше в адміністрації Трампа заявили, що він тимчасово утримував гроші, виділені на допомогу Києву у боротьбі з бойовиками на Донбасі у спробі посилити тиск на Україну, з тим щоб вона відкрила розслідування, які могли б допомогти йому в його політичній боротьбі проти Джо Байдена - ймовірно головного конкурента Трампа на прийдешніх президентських виборах у 2020 році.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Білому домі не бачать підстав для імпічменту Трампа, і що його прохання відновити розслідування щодо Байдена не є правопорушенням і підставою для імпічменту.

Крім цього, сам Трамп заявив, що впевнений у своїй перемозі на президентських виборах в 2020 році, а весь галас з імпічментом потрібен "лише демократам і брехливим ЗМІ".