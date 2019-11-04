Трамп не говорил об "услуге за услугу" в разговоре с Зеленским, - Белый дом

Старший советник Белого дома Келлианн Конуэй заявила, что между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским не было разговора об "услуге за услугу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос, шла ли речь об "услуге за услугу" в вопросе предоставления военной помощи Украине, Конвей заявила:

"Президент Трамп никогда не говорил украинскому президенту: "сделайте это, и вы получите свою помощь. Такого просто не было... Я уверена в том, что Украина имеет эту помощь и использует ее прямо сейчас. Именно из-за этого президента у них она есть", - сказала она.

Она также заявила, что не знает, удерживалась ли помощь Украине и как долго это продолжалось.

Напомним, ранее в администрации Трампа заявили, что он временно удерживал деньги, выделенные на помощь Киеву в борьбе с боевиками на Донбассе в попытке усилить давление на Украину, с тем чтобы она открыла расследования, которые могли бы помочь ему в его политической борьбе против Джо Байдена - вероятно главного конкурента Трампа на грядущих президентских выборах в 2020 году.

Также РБК-Украина сообщало, что в Белом доме не видят оснований для импичмента Трампа, и что его просьба возобновить расследование в отношении Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.

Кроме этого, сам Трамп заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах в 2020 году, а вся шумиха с импичментом нужна "лишь демократам и лживым СМИ".