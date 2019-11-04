Трамп абсолютно впевнений, що його переоберуть президентом

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп впевнений, що весь галас з імпічментом потрібен лише демократам і брехливим ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у своїй перемозі на президентських виборах в 2020 році. Про це він заявив журналістам на галявині біля Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Трамп заявив, що судячи з опитувань "справи йдуть добре".

"Я думаю, ми отримаємо гарну перемогу. Справи у нас ідуть добре, судячи з опитувань", - заявив він.

Президент США також прокоментував скандал, пов'язаний зі своїм імпічментом.

"Люди не хочуть чути про імпічмент. Єдиний, хто хоче говорити про імпічмент, це брехливі ЗМІ і демократи, які в основному і працюють на ці ЗМІ. Я дивлюся на це так, що демократи працюють зі ЗМІ", - додав Трамп.

Зазначимо, що президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, що слідчі Палати представників зібрали у підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським. І, за даними слідчих, так діяти Трамп вирішив доти, доки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена за їхню діяльність в Україні.

Востаннє Трамп зустрічався з Зеленським на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредагований запис телефонної розмови між двома лідерами, який зараз є предметом розслідування у рамках імпічменту.

В інтерв'ю Washington Examiner президент США Дональд Трамп заявив, що готовий прочитати стенограму телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським американським громадянам.