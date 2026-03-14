Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп готовит "командную работу" в Ормузском проливе: что будет с транзитом нефти

22:09 14.03.2026 Сб
2 мин
Один стратегический пролив снова стал центром большой геополитики
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

После полной военной и экономической победы над Ираном США инициируют создание новой системы международной безопасности в Ормузском проливе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Читайте также: Трамп объявил о полном уничтожении военного потенциала Ирана и обратился к Китаю

Новый формат безопасности в проливе

По словам Трампа, после полной военной и экономической победы США над Ираном, страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны самостоятельно заботиться о безопасности этого пути при поддержке Вашингтона.

"Это всегда должно было быть командной работой, и теперь это будет так - это объединит мир к гармонии, безопасности и вечному миру!", - подчеркнул президент США.

Он добавил, что США будут координировать усилия с другими государствами, чтобы транзит ресурсов проходил "быстро, гладко и хорошо".

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать существенную помощь в организации охраны пролива. По его мнению, такой коллективный подход к безопасности станет ключевым фактором для стабилизации мировой экономики и энергоснабжения.

Ситуация вокруг Ирана

Напомним, недавно Дональд Трамп официально объявил о полном уничтожении военного и экономического потенциала Ирана.

Также американский лидер отклонил возможность любых переговоров с Тегераном. По его словам, для любых диалогов "уже слишком поздно".

Эксперты и аналитики продолжают дискутировать о последствиях этой эскалации и о том, станет ли военная операция против Ирана окончательным успехом США в переформатировании безопасности на Ближнем Востоке.

