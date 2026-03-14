Трамп готовит "командную работу" в Ормузском проливе: что будет с транзитом нефти

Новый формат безопасности в проливе

По словам Трампа, после полной военной и экономической победы США над Ираном, страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны самостоятельно заботиться о безопасности этого пути при поддержке Вашингтона.

"Это всегда должно было быть командной работой, и теперь это будет так - это объединит мир к гармонии, безопасности и вечному миру!", - подчеркнул президент США.

Он добавил, что США будут координировать усилия с другими государствами, чтобы транзит ресурсов проходил "быстро, гладко и хорошо".

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать существенную помощь в организации охраны пролива. По его мнению, такой коллективный подход к безопасности станет ключевым фактором для стабилизации мировой экономики и энергоснабжения.