RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп готовит почву? США вдвое сократили военные учения перед визитом в Азию

07:15 09.03.2026 Пн
2 мин
Масштаб военных тренировок Freedom Shield в 2026 году упал вдвое
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В понедельник, 9 марта, стартовали ежегодные весенние маневры Freedom Shield ("Щит свободы"), однако их масштаб оказался существенно меньше прошлогоднего.

Учения стартовали 9 марта и продлятся до 19 марта.

При этом, по данным журналистов, количество полевых тренировок было уменьшено более чем вдвое - до 22 по сравнению с 51 в прошлом году. Это произошло на фоне подготовки визита Дональда Трампа в Азию и уже вызвало волну дискуссий об изменении стратегии Вашингтона в регионе.

Таким образом, в этом году союзники продемонстрировали сдержанность, которая контрастирует с активностью прошлых лет. При этом в Министерстве обороны Южной Кореи настаивают, что учения проходят по плану, а полевые тренировки просто будут "равномерно распределены в течение года".

По данным американских военных, тренировки направлены на улучшение оперативной совместимости между союзниками, усиление совместной обороны и повышение боевой готовности.

В то же время данные маневры уже традиционно вызывают резкую критику со стороны Северной Кореи, которая давно называет их подготовкой к возможному вторжению.

Тень Ближнего Востока и системы Patriot

Учения проходят в тревожной атмосфере.

Так, местные СМИ сообщают о возможной передислокации американских ресурсов - в частности систем ПВО Patriot - с Корейского полуострова в зону конфликта США с Ираном. Командование Вооруженных сил США в Корее (USFK) отказалось подтверждать эти данные, ссылаясь на секретность, однако заверило, что поддерживает "готовое к действиям присутствие" в регионе.

"Вооруженные силы США в Корее по-прежнему сосредоточены на поддержке сильного, готового и боеспособного присутствия сил на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

Визит Трампа и саммит с Си Цзиньпином

Главным фактором сдержанности военных аналитики считают подготовку к большому азиатскому турне Дональда Трампа.

Так, в ближайшие недели президент США должен прибыть в регион для судьбоносной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. МИД Китая уже подтвердил: война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита, от которого ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Отметим, что сокращение учений совпало с попытками южнокорейского президента Ли Дже Мена наладить диалог с КНДР.

Вот только Ким Чен Ын назвал мирные инициативы Сеула "неуклюжим обманом". При этом Северная Корея подтвердила намерение и в дальнейшем развивать свою ядерную программу, несмотря на любые дипломатические шаги соседей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиКорея