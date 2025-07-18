Трамп готовит "агрессивный" план завершения войны в Украине, - Госдеп

В Государственном департаменте США сообщили, что президент Дональд Трамп настроен решительно реализовать свое видение завершения войны в Украине. Он планирует действовать агрессивно.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга.

Она также подчеркнула, что Трамп "достаточно прозрачно" оценивает ситуацию и демонстрирует терпеливость, но при этом будет придерживаться обязательств перед НАТО по поддержке обороноспособности Украины.

"Я думаю, что президент (ред. - Дональд Трамп) - это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этого конфликта (ред. - войны России против Украины) было реализовано", - сказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Трамп дал Путину 50 дней на мирное соглашение

Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил новыми жесткими мерами против России из-за нежелания Кремля прекратить войну в Украине.

Трамп заявил, что введет 100% вторичные тарифы, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение. Такие ограничения коснутся стран, которые и в дальнейшем будут поддерживать торговлю с РФ.

Как сообщает Reuters, введение этих тарифов может серьезно повлиять на экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию - основных покупателей энергоносителей из России.

На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года.

Что будет с Путиным после дедлайна в 50 дней - читайте в материале РБК-Украина.

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