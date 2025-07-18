Трамп готовит "агрессивный" план завершения войны в Украине, - Госдеп
В Государственном департаменте США сообщили, что президент Дональд Трамп настроен решительно реализовать свое видение завершения войны в Украине. Он планирует действовать агрессивно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга.
"Я думаю, что президент (ред. - Дональд Трамп) - это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этого конфликта (ред. - войны России против Украины) было реализовано", - сказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
Она также подчеркнула, что Трамп "достаточно прозрачно" оценивает ситуацию и демонстрирует терпеливость, но при этом будет придерживаться обязательств перед НАТО по поддержке обороноспособности Украины.
Трамп дал Путину 50 дней на мирное соглашение
Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил новыми жесткими мерами против России из-за нежелания Кремля прекратить войну в Украине.
Трамп заявил, что введет 100% вторичные тарифы, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение. Такие ограничения коснутся стран, которые и в дальнейшем будут поддерживать торговлю с РФ.
Как сообщает Reuters, введение этих тарифов может серьезно повлиять на экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию - основных покупателей энергоносителей из России.
На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года.
Что будет с Путиным после дедлайна в 50 дней - читайте в материале РБК-Украина.
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