Трамп готує "агресивний" план завершення війни в Україні, - Держдеп

У Державному департаменті США повідомили, що президент Дональд Трамп налаштований рішуче реалізувати своє бачення завершення війни в Україні. Він планує діяти агресивно.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс в ході брифінгу.

Вона також підкреслила, що Трамп "достатньо прозоро" оцінює ситуацію та демонструє терплячість, але при цьому дотримуватиметься зобов’язань перед НАТО щодо підтримки обороноздатності України.

"Я думаю, що президент (ред. - Дональд Трамп) - це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту (ред. - війни Росії проти України) було реалізоване", - сказала речниця Держдепу Теммі Брюс.

Трамп дав Путіну 50 днів на мирну угоду

Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив новими жорсткими заходами проти Росії через небажання Кремля припинити війну в Україні.

Трамп заявив, що запровадить 100% вторинні тарифи, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди. Такі обмеження торкнуться країн, які й надалі підтримуватимуть торгівлю з РФ.

Як повідомляє Reuters, запровадження цих тарифів може серйозно вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини - основних покупців енергоносіїв з Росії.

Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року.

Що буде з Путіним після дедлайну в 50 днів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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