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КНДР собирается усилить ядерные разработки в ответ на ракетные испытания США

Пятница 03 ноября 2023 08:03
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КНДР собирается усилить ядерные разработки в ответ на ракетные испытания США Фото: КНДР собирается усилить ядерные разработки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея намерена усилить разработку ядерного оружия в ответ на недавний испытательный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный северокорейский военный комментатор сказал государственному СМИ Северной Кореи KCNA, что, несмотря на неудачу испытания, присутствие южнокорейских "военных марионеточных гангстеров" свидетельствует о том, что ядерное оружие США было нацелено якобы именно на Северную Корею.

"КНДР по-прежнему будет продолжать свои военные усилия, чтобы укрепить сдерживание и обеспечить стратегическую безопасность на Корейском полуострове и регионе", - сказал он.

Кроме того, в публикации критиковались США и Южная Корея, в частности, за недавнее размещение американских ядерных стратегических бомбардировщиков в Южной Корее.

"Ядерная угроза со стороны США и их вассальных сил для КНДР близится к новой красной линии", - сказал северокорейский комментатор, призывая к укреплению "ядерных вооруженных сил самообороны".

Американские испытания МБР

За более чем 50-летнюю историю ракеты США проводили испытания ракеты Minuteman III более 300 раз. Последний раз испытания межконтинентальной ракеты проводились 19 апреля 2023 года с базы Ванденберг.

Тогда Minuteman III была оснащена одной возвращающейся тестовой ракетой. Испытания должны продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века.

В этот раз американские военные осуществили контролируемое уничтожение межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии во время испытаний.

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