США, Япония и Южная Корея усилят взаимодействие на фоне растущей угрозы с КНДР

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония запустили новые трехсторонние инициативы для противодействия угрозам, поступающим из КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Советники по национальной безопасности трех стран встретились в Сеуле в то время, когда Северная Корея сообщила о намерении вывести на орбиту больше "спутников-шпионов".

Страны согласовали новые инициативы по ответу на угрозы из Северной Кореи в киберпространстве.

"Мы также запустили новые трехсторонние инициативы по противодействию угрозам, которые поступают с КНДР, от ее киберпреступности и отмывания денег в криптовалюте до безрассудных испытаний в космосе и баллистических ракет", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его японский коллега Такео Акиба заявил, что "незаконная кибердеятельность" КНДР стала последним вызовом. Он сказал, что это для Пхеньяна есть "источником средств" для разработки ядерных ракет.

Салливан сказал, что страны продолжают выступать за мир, стабильность и свободу судоходства в Восточном и Южно-Китайском морях.

Сотрудничество США, Южной Кореи и Японии

США, Южная Корея и Япония в этом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также его южнокорейский и японский коллеги выразили обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле этого года или в конце октября, когда страны провели первые в истории совместные воздушные учения.