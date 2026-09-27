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Иран вновь призвал США к дипломатии после того, как Трамп отверг мирный план

06:35 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Иран вновь призвал США к дипломатии после того, как Трамп отверг мирный план Фото: Аббас Арагчи (Getty Images)
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в воскресенье, что только дипломатия может разрешить конфликт Тегерана с США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп отверг мирные предложение Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши условия ясны, и любые шаги по возобновлению работы Ормузского проливе зависят от выполнения этих условий. Только решение путем переговоров может вывести их из этого тупика", - написал Аракчи в соцсетях.

Как известно, на этой неделе Иран во время Генассамблеи ООН заявил, что передал американцам через катарских посредников мирный план, который включал в себя возобновление Ормузского пролива и прекращение боевых действий.

Однако Трамп заявил в субботу, что отвергает этот план и утверждал, что иранцы стремятся к соглашению по ключевому водному пути из-за отчаяния.

"Они хотят заключить сделку о немедленном открытии Ормузкого пролива, потому что терпят сокрушительное поражение", - сказал Трамп журналистам.

Аракчи в свою очередь заявил, что несмотря на публичные заявления Трампа, посредники между США и Ираном официально не передали отказ Вашингтона от этого плана.

"Мы ждем, когда посредники изложат нам окончательные выводы, и на их основе примем решение", - резюмировал глава иранского МИД.

Что еще важно знать

Напомним, ранее The Wall Street Journal тоже написало, что Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня. По данным издания, лидер США сказал своему окружению, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после выборов в ноябре.

Также в СМИ была информация, что война США и Ирана привела к дефициту танкеров для перевозки нефти. Помимо этого, из-за изменений маршрутов судоходства возросла стоимость фрахта супертанкеров.

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