Иран вновь призвал США к дипломатии после того, как Трамп отверг мирный план
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в воскресенье, что только дипломатия может разрешить конфликт Тегерана с США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп отверг мирные предложение Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Наши условия ясны, и любые шаги по возобновлению работы Ормузского проливе зависят от выполнения этих условий. Только решение путем переговоров может вывести их из этого тупика", - написал Аракчи в соцсетях.
Как известно, на этой неделе Иран во время Генассамблеи ООН заявил, что передал американцам через катарских посредников мирный план, который включал в себя возобновление Ормузского пролива и прекращение боевых действий.
Однако Трамп заявил в субботу, что отвергает этот план и утверждал, что иранцы стремятся к соглашению по ключевому водному пути из-за отчаяния.
"Они хотят заключить сделку о немедленном открытии Ормузкого пролива, потому что терпят сокрушительное поражение", - сказал Трамп журналистам.
Аракчи в свою очередь заявил, что несмотря на публичные заявления Трампа, посредники между США и Ираном официально не передали отказ Вашингтона от этого плана.
"Мы ждем, когда посредники изложат нам окончательные выводы, и на их основе примем решение", - резюмировал глава иранского МИД.
Что еще важно знать
Напомним, ранее The Wall Street Journal тоже написало, что Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня. По данным издания, лидер США сказал своему окружению, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после выборов в ноябре.
Также в СМИ была информация, что война США и Ирана привела к дефициту танкеров для перевозки нефти. Помимо этого, из-за изменений маршрутов судоходства возросла стоимость фрахта супертанкеров.