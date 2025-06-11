ua en ru
Ср, 11 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Конец торговой войне? Трамп объявил о сделке с Китаем

Вашингтон, Среда 11 июня 2025 16:37
UA EN RU
Конец торговой войне? Трамп объявил о сделке с Китаем Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США и Китай согласовали торговую сделку. Но ее еще должны утвердить американский лидер Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Наша сделка с Китаем завершена, подлежит окончательному утверждению президентом Си и мной", - написал президент США.

По его словам, сделка предусматривает, что Китай будет поставлять США магниты и редкоземельные металлы. Взамен США будут предоставлять КНР "то, о чем было договорено, включая возможность обучения китайских студентов в американских колледжах и университетах".

"Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай получает 10%. Отношения отличные!" - добавил Трамп.

Торговая война Китая и США

Напомним, после того, как Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, он ввел жесткие тарифы против огромного количества стран.

В частности, тарифы коснулись и Китая. В ответ Пекин также ввел жесткие тарифы против США.

Представители США и КНР сегодня, 11 июня, провели переговоры в Лондоне, чтобы урегулировать конфликт.

Министр торговли США Говард Лутник после переговоров рассказал, что страны согласовали ослабление взаимных тарифов, которые достигли более 100%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп
NEWS
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины