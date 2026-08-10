Трамп готов давить на Иран экономически вместо боевых действий
Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов усилить экономическое давление на Иран вместо того, чтобы отдавать приказ о новом военном нападении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Axios.
Издание отмечает, что всего неделю назад Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о возобновлении масштабных боевых действий. Однако сейчас в интервью он не сделал никаких новых военных угроз.
Также он не выразил ни гнева, ни разочарования по поводу того, что Иран задерживает объявление о сделке с Оманом по поводу возобновления работы Ормузского пролива. Как известно, в субботу Иран выдвинул в адрес США новый список требований для разрешения судоходства через пролив.
"Мы стараемся не привлекать к этому внимания. Мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая его огромную инфляция и тот факт, что у них нет денег", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что Иран "находится в очень плохом экономическом положении" и не имеет денег на содержание своих войск. По словам Трампа, военно-морская блокада США усугубила экономический кризис иранского режима.
В то же время президент США заявил, что в связи с тем, что цена на нефть упала до чуть более 75 долларов за баррель, американские потребители меньше ощущают последствия войны.
"Все уладится. Всегда все улаживается. Это как шахматная партия", - сказал Трамп о переговорах с Ираном.
Что еще важно знать
Напомним, вчера в WSJ появилась информация, что Дональд Трамп в последние недели готовы почву, чтобы огласить победу в войне против Ирана, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.
Причем как говорят источники, он был готов завершить эту войну даже без подписания ядерной сделки.
Также мы писали, что Иран в субботу заявил, что соглашения с Оманом будет недостаточно для открытия Ормузкого пролива. Для того чтобы это случилось, Тегеран озвучил ряд требований к США.